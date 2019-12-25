Эксперт прокомментировал разрыв соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами

Разрыв соглашения может быть невыгоден некоторым крупным российским холдингам.

Правительство РФ одобрило предложение о разрыве соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Законопроект предстоит рассмотреть Госдуме. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что власти продолжают курс на деофшоризацию экономики России.

Эксперты также обратили внимание на то, что в Нидерландах находятся головные офисы крупных российских холдингов, таких, как "Яндекс" и X5 Retail Group. Если соглашение будет разорвано, то компаниям либо придется менять юрисдикцию, либо платить налоги сразу в двух странах. Второй вариант менее вероятен. Если странам удастся договориться, как это было с Мальтой и Кипром, то переезжать никуда не придется, а бюджет России останется в выигрыше.

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