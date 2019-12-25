  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал "противостояние" Роспотребнадзора и городских властей
Сегодня, 18:04
71
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал "противостояние" Роспотребнадзора и городских властей

0 0

Региональные власти могут и не исполнять рекомендации ведомства.

Роспотребнадзор рекомендовал запретить работу баров и ресторанов с 23:00 до 06:00. Не все заметили слово "рекомендовано", после чего иные решения городских властей стали восприниматься как "бунт". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в период пандемии Роспотребнадзор стало одно из самых влиятельных ведомств и все привыкли, что его постановления обязательно исполняются. 

Эксперты отметили, что в начале ситуации с коронавирусом у властей еще не было опыта борьбы с COVID-19, в связи с этим все рекомендательные документы ведомства являлись руководством к действию. Сейчас ситуация изменилась, и власти регионов будет все больше полагаться на собственные соображения. 

Также Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России.

Фото: Piter.TV

Теги: роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии