Эксперт прокомментировал протест ЕС против вмешательства США в строительство "Северного потока-2"

Страны Евросоюза считают недопустимым санкции США в отношении деятельности компаний с другого континента.

24 из 27 стран ЕС выступили против вмешательства США в строительство газопровода "Северный поток – 2". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что на самом деле протест связан не только с газопроводом.

Между ЕС и США существуют серьезные торговые противоречия: буквально вчера США решили сохранить пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд. Как бы там ни было, подобное развитие событий отвечает интересам России, так как обеспечивает поддержку СП-2, строительство которого и так изрядно затянулось из-за санкций США. заявили эксперты.

Из-за введения новых ограничений со стороны Вашингтона растет риск того, что проект будет заморожен или не реализуется совсем.

Фото: скрин из видео YouTube / BBC HARDtalk