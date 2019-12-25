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Эксперт прокомментировал протест ЕС против вмешательства США в строительство "Северного потока-2"
Сегодня, 14:16
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал протест ЕС против вмешательства США в строительство "Северного потока-2"

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Страны Евросоюза считают недопустимым санкции США в отношении деятельности компаний с другого континента.

24 из 27 стран ЕС выступили против вмешательства США в строительство газопровода "Северный поток – 2". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что на самом деле протест связан не только с газопроводом. 

Между ЕС и США существуют серьезные торговые противоречия: буквально вчера США решили сохранить пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд. Как бы там ни было, подобное развитие событий отвечает интересам России, так как обеспечивает поддержку СП-2, строительство которого и так изрядно затянулось из-за санкций США.

заявили эксперты. 

Из-за введения новых ограничений со стороны Вашингтона растет риск того, что проект будет заморожен или не реализуется совсем.

Фото: скрин из видео YouTube / BBC HARDtalk

 

Теги: евросоюз, северный поток
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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