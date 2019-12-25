Эксперт прокомментировал перенос электронного голосования на 2024 год

В этом году электронное голосование прошло впервые в некоторых регионах России.

В 2021-м году электронное голосование на выборах пройдет лишь в 5-7 регионах России. Об этом накануне заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ранее внедрить формат по всей стране собирались к следующему году, но теперь планы перенесли на 2024 год.

Во-первых, на подобную задержку повлияла пандемия. Во-вторых, масштаб и сложность подобного механизма волеизъявления очень велики, а уровень развития у всех регионов разный. В целом эксперты назвали решение верным.

Будет гораздо лучше, если ЦИК методично, качественно и без спешки будет подключать регионы к проекту, вместо того, чтобы быстро и некачественно охватить электронным голосованием всю страну. говорится в сообщении.

Также Памфилова заявила, многодневное голосование Думу будет зависеть от эпидситуации.

Фото: ЦИК РФ