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Эксперт прокомментировал перенос электронного голосования на 2024 год
Сегодня, 9:00
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал перенос электронного голосования на 2024 год

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В этом году электронное голосование прошло впервые в некоторых регионах России.

В 2021-м году электронное голосование на выборах пройдет лишь в 5-7 регионах России. Об этом накануне заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что ранее внедрить формат по всей стране собирались к следующему году, но теперь планы перенесли на 2024 год.

Во-первых, на подобную задержку повлияла пандемия. Во-вторых, масштаб и сложность подобного механизма волеизъявления очень велики, а уровень развития у всех регионов разный. В целом эксперты назвали решение верным.

Будет гораздо лучше, если  ЦИК методично, качественно и без спешки будет подключать регионы к проекту, вместо того, чтобы быстро и некачественно охватить электронным голосованием всю страну.

говорится в сообщении. 

Также Памфилова заявила, многодневное голосование Думу будет зависеть от эпидситуации. 

Фото: ЦИК РФ

Теги: выборы, цик рф, электроное голосование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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