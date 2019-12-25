Эксперт прокомментировал перенос единого дня голосования

Сейчас в ЦИК только обдумывают возможный перенос.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о переносе в будущем единого дня голосования. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По словам Памфиловой, сентябрь — неудачный месяц для многодневного голосования. Однако в этом году изменений не планируется, они могут произойти в следующем году. В этом случае будут затронуты и плановые выборы в Государственную Думу.

Таким образом, перенос ЕДГ автоматически отсрочит или, напротив, приблизит думскую кампанию. отметили эксперты.

Почему глава ЦИк считает сентябрь "неудачным" месяцем для голосования можно прочитать здесь.

Фото: Piter.TV