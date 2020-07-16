Памфилова считает, что сентябрь, когда проходит единый день голосования, — самый неудачный для этого месяц.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что председатель ЦИК Элла Памфилова допустила перенос единого дня голосования. Об этом сообщает РБК.

По мнению Памфиловой, сентябрь самый неудачный месяц для голосования. Дело в том, что в комиссиях очень много учителей, а в это время начинается учебный год.

Сейчас, когда принимается закон, надо обязательно учесть...если это перманентно в законе будет прописано, на будущее обязательно Единый день голосования надо переносить, потому что самый неудачный месяц, который может быть, это сентябрь. Элла Памфилова

Также ЦИК предлагает использовать возможности голосования вне помещений на предстоящих выборах.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин назвал улучшение жизни людей приоритетом.

Видео: Youtube/ЦИК России