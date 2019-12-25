Эксперт прокомментировал обязательную вакцинацию от коронавируса в Якутии

В ином случае чиновникам придется заплатить штраф.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали обязательную вакцинацию населения Якутии. Они обратили внимание на то, что ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова выступала против этого, при этом конечное слово все же оставляли за властями регионов.

Они считают, что везде разная ситуация, и изначально меры борьбы с коронавирусом различались в регионах. По всей видимости, в Якутии ситуация критичная. Кроме того, в Республике работает значительное количество вахтовиков, что приводит к быстрому распространению инфекции. Теперь за опытом Якутии будут следить ХМАО и ЯНАО, где также много людей работает вахтовым методом.

Уполномоченный при президенте России по вопросу защиты прав предпринимателей Борис Титов считает, что власти региона не должны принимать постановление об обязательной прививке от ковида без согласия сотрудников.

Фото: Piter.TV