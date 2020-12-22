Эксперт прокомментировал низкие зарплаты у научных сотрудников в России

Зарплаты должны быть привязаны к средней по региону.

На совещании с правительством Владимир Путин обратил внимание на расхождение между цифрами в отчетах и реальным доходом научных сотрудников. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что аналогичная проблема есть в сфере образования, сфере здравоохранения — там, где зарплаты должны быть привязаны к средней по региону.

Эксперты отметили, что проблема не нова, и для ее решения руководители подошли к вопросу "креативно": для того, чтобы повысить оклад научных сотрудников до суммы вдвое выше, чем средняя по региону, ученых начали переводить на 1/2 и 1/4 ставки. Объем работы при этом сохранился прежним.

За последние несколько месяцев обращал внимание на вопрос минимум трижды. Ожидается, что, в связи с таким повышенным вниманием со стороны Владимира Путина, в ситуации могут быть подвижки.

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