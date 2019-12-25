Эксперт прокомментировал итоги первого дня московских школьников на "удаленке"

В Москве вступили в силу ограничительные меры, согласно которым ученики 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что первый день в этом формате не прошел без проблем.
У некоторых школьников возникли неполадки с подключением к трансляции уроков через электронную платформу и электронному дневнику.
Эксперты обратили внимание на то, что в целом повторилась ситуация 23 марта. Тогда ученики столицы впервые перешли на удаленку.
К сожалению, похоже, что разработчики не вняли предупреждениям о возможности второй волны пандемии и не использовали 7 месяцев форы для доработки портала. В результате, его работа по-прежнему нестабильна. А ведь это еще не всех школьников отправили на домашнее обучение.
сказали эксперты.
Также из-за COVID-19 в бары и ночные клубы Москвы будут пускать по QR-коду.
Фото: pixabay.com
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