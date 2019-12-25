Эксперт прокомментировал инициативу по повышению акциза на табак

Поднять акциз хотят с 3% до 20%.

Бюджетный комитет Государственной Думы одобрил повышение акциза на табак и электронные сигареты сразу на 20%. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в последующие годы акциз вместе с инфляцией будет только расти.

Ранее эксперты отмечали, что нововведение приведет к риску роста теневой торговли табаком, однако в правительстве эту угрозу осознают. Как именно будут бороться с теневой торговлей в этом секторе, пока не сообщается.

Говорить об эффективности мер можно будет только в 2022 году, сопоставив цифры сбора за 20 и 21 года.

Производители сигарет просят не повышать акцизы на 20%.

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