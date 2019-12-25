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Эксперт прокомментировал инициативу КПРФ создать комитет по защите жертв политических преследований
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал инициативу КПРФ создать комитет по защите жертв политических преследований

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Адвокаты будут защищать членов партии в суде.

Партия КПРФ создала комитет по защите жертв политических преследований. Он будет защищать в судах левых политиков и активистов, а также следить за негативными материалами в СМИ коммунистах. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что КПРФ не хватает хорошо подготовленных адвокатов. 

Эксперты привели в качестве примера ситуацию с Ейко Сэротэтто на Ямале Коммунисты не смогли ему помочь, сославшись на логистические сложности. Также не смогли единомышленники помочь депутату Госдумы от КПРФ Владимиру Бессонову, которого заочно осудили в 2012-м году. 

Несмотря на логичность такой меры, оказать поддержку своим однопартийцем удается не всегда. 

Многие годы КПРФ практиковалась преимущественно в защите на уровне лозунгов, не более того. Обряды же с размахиванием красными флагами у памятников Ленину никак не помогут компенсировать отсутствие штата хорошо подготовленных и опытных адвокатов в орбите КПРФ.

сказали эксперты. 

В сентябре в Госдуму внесли законопроект об отмене трехдневного голосования. 

Фото: пресс-служба КПРФ

Теги: коммунисты, кпрф
Категории: Лента новостей, Новости России,

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