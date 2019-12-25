Эксперт прокомментировал идею проводить голосование в несколько дней

Специалист выделил достоинства и недостатки многодневного голосования.

Член ЦИК Евгений Шевченко прокомментировал предложение Валентины Матвиенко распространить практику многодневного голосования на дальнейшие выборы. В целом он одобрил идею, однако все детали, связанные с вопросами его проведения, стоит обсудить с законодателями, передало "РБК". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что вопрос неоднозначный и обречен вызывать споры.

Сложности вызывает то, как обеспечить наблюдение на выборах, которые продолжаются неделю. Также встает вопрос, безопасно ли хранение неподсчитанных бюллетеней в помещениях избиркомов на протяжении семи дней.

Однако столь же несомненно, что избирателям удобнее иметь в своем распоряжении не один, а несколько дней для волеизъявления и что благодаря этой опции явка повышается. добавили эксперты.

Напомним, Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, после чего положительно отозвалась о многодневном голосовании.

Фото: Piter.TV