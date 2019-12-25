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Эксперт прокомментировал идею проводить голосование в несколько дней
Сегодня, 9:04
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал идею проводить голосование в несколько дней

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Специалист выделил достоинства и недостатки многодневного голосования.

Член ЦИК Евгений Шевченко прокомментировал предложение Валентины Матвиенко распространить практику многодневного голосования на дальнейшие выборы. В целом он одобрил идею, однако все детали, связанные с вопросами его проведения, стоит обсудить с законодателями, передало "РБК". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что вопрос неоднозначный и обречен вызывать споры. 

Сложности вызывает то, как обеспечить наблюдение на выборах, которые продолжаются неделю. Также встает вопрос, безопасно ли хранение неподсчитанных бюллетеней в помещениях избиркомов на протяжении семи дней. 

Однако столь же несомненно, что избирателям удобнее иметь в своем распоряжении не один, а несколько дней для волеизъявления и что благодаря этой опции явка повышается.

добавили эксперты.

Напомним, Валентина Матвиенко приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, после чего положительно отозвалась о многодневном голосовании. 

Фото: Piter.TV

Теги: голосование, поправки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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