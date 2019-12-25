Эксперт прокомментировал будущую оптимизацию среди российских чиновников

Основной персонал, который выполняет работу, скорее всего, не пострадает.

С 1 января по 1 апреля 2021-го года в системе госуправления проведут оптимизацию. Ее анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это позволит убрать "бумажные" должности.

Планируется, что в центральных аппаратах министерств и ведомств штат сократят на 5%, а в территориальных органах — на 10%. К структуре госорганов выработают единые требования.

Эксперты отметили основные задачи реформы. Во-первых, срезать "бумажные" должности. Во-вторых, определить лимит количества руководителей, их помощников и обеспечивающих подразделений. При этом "костяк" персонала госорганов останется на месте.

В целом же нынешние нововведения выглядят не как законченная реформа, а как первый шаг в реализации более масштабной программы реформирования системы госуправления. говорится в сообщении экспертов.

Для проведения реформы создадут специальную рабочую группу.

Фото: premier.gov.ru