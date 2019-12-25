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Эксперт прокомментировал будущую оптимизацию среди российских чиновников
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал будущую оптимизацию среди российских чиновников

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Основной персонал, который выполняет работу, скорее всего, не пострадает.

С 1 января по 1 апреля 2021-го года в системе госуправления проведут оптимизацию. Ее анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это позволит убрать "бумажные" должности.

Планируется, что в центральных аппаратах министерств и ведомств штат сократят на 5%, а в территориальных органах — на 10%.  К структуре госорганов выработают единые требования. 

Эксперты отметили основные задачи реформы. Во-первых, срезать "бумажные" должности. Во-вторых, определить лимит количества руководителей, их помощников и обеспечивающих подразделений. При этом "костяк" персонала госорганов останется на месте. 

В целом  же нынешние нововведения выглядят не как законченная реформа, а как первый шаг в реализации более масштабной программы реформирования системы госуправления.

говорится в сообщении экспертов.

Для проведения реформы создадут специальную рабочую группу.

Фото: premier.gov.ru

 

Теги: оптимизация, чиновники
Категории: Лента новостей, Новости России,

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