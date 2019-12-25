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Эксперт прокомментировал атаки на главу ЦИК Эллу Памфилову
Сегодня, 17:15
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал атаки на главу ЦИК Эллу Памфилову

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Вместе с выходом из пандемии обостряется политическая борьба.

В Telegram-каналах начались атаки на главу Центризбиркома Эллу Памфиловой. Это заметили их "коллеги" по платформе ― эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Так, например, некоторые пророчат Памфиловой отправку на работу в Крым. Специалисты считают, что это означает лишь одно: вскоре грядет избирательная кампания федерального уровня. Речь может идти о голосовании по поправкам в Конституцию.

Ранее председатель ЦИК рассказала о внедрении дистанционного голосования. 

Фото: cikrf.ru

Теги: глава цик, памфилова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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