Эксперт прокомментировал атаки на главу ЦИК Эллу Памфилову

Вместе с выходом из пандемии обостряется политическая борьба.

В Telegram-каналах начались атаки на главу Центризбиркома Эллу Памфиловой. Это заметили их "коллеги" по платформе ― эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Так, например, некоторые пророчат Памфиловой отправку на работу в Крым. Специалисты считают, что это означает лишь одно: вскоре грядет избирательная кампания федерального уровня. Речь может идти о голосовании по поправкам в Конституцию.

Ранее председатель ЦИК рассказала о внедрении дистанционного голосования.

Фото: cikrf.ru