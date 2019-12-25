Эксперт прокомментировал атаки на главу ЦИК Эллу Памфилову

В Telegram-каналах начались атаки на главу Центризбиркома Эллу Памфиловой. Это заметили их "коллеги" по платформе ― эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Так, например, некоторые пророчат Памфиловой отправку на работу в Крым. Специалисты считают, что это означает лишь одно: вскоре грядет избирательная кампания федерального уровня. Речь может идти о голосовании по поправкам в Конституцию.
Ранее председатель ЦИК рассказала о внедрении дистанционного голосования.
Фото: cikrf.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все