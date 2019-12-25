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Эксперт: продление карантина неизбежно
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

Эксперт: продление карантина неизбежно

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Вирусологи рекомендуют продлить его как минимум до 12 мая.

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев от имени предложил продлить карантин по России минимум до 12 мая. С подобным предложением также выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что продление карантина неизбежно. 

Кутырев отметил, что нужно разработать "дорожные карты", на которых будет отмечено постепенное снятие карантина в зависимости от эпидемиологических показателей. Для каждого региона решение будет приниматься индивидуально. 

Трудно представить, что во время эпидемии правительство станет спорить с эпидемиологами. Очевидно, что продление карантина неизбежно, однако вопрос о сроках остаётся,

заметили специалисты. 

Ранее сообщалось, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса.

Фото: pixabay.com 

Теги: карантин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Горбунов Ваня
Сегодня 23:11

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