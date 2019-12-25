Эксперт: продление карантина неизбежно

Вирусологи рекомендуют продлить его как минимум до 12 мая.

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев от имени предложил продлить карантин по России минимум до 12 мая. С подобным предложением также выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что продление карантина неизбежно.

Кутырев отметил, что нужно разработать "дорожные карты", на которых будет отмечено постепенное снятие карантина в зависимости от эпидемиологических показателей. Для каждого региона решение будет приниматься индивидуально.

Трудно представить, что во время эпидемии правительство станет спорить с эпидемиологами. Очевидно, что продление карантина неизбежно, однако вопрос о сроках остаётся, заметили специалисты.

Ранее сообщалось, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса.

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