Эксперт: продление карантина неизбежно

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев от имени предложил продлить карантин по России минимум до 12 мая. С подобным предложением также выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что продление карантина неизбежно.
Кутырев отметил, что нужно разработать "дорожные карты", на которых будет отмечено постепенное снятие карантина в зависимости от эпидемиологических показателей. Для каждого региона решение будет приниматься индивидуально.
Трудно представить, что во время эпидемии правительство станет спорить с эпидемиологами. Очевидно, что продление карантина неизбежно, однако вопрос о сроках остаётся,
заметили специалисты.
Ранее сообщалось, что россияне устали от ограничений из-за коронавируса.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )
Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашла где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- https://bit.vodka/respis