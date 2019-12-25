Эксперт призвал петербуржцев к сознательности на фоне коронавируса

Если горожане будут соблюдать рекомендованные меры противодействую коронавирусной инфекции.

В четверг, 1 октября, эпидемиолог центра Гамалеи Александр Бутенко рассказал изданию "Невские Новости", что Смольный не станет вводить режим самоизоляции из-за коронавируса, если жители города проявят ответственность и сознательность.

Специалист уверен, что несмотря на фиксацию новых случаев заболевания, режим самоизоляции вводить не планируют, потому как новые ограничения станут катализатором социальных и экономических проблем. Возможность избежать неприятный исход появится, если горожане будут соблюдать элементарные правила по нераспространению заболевания.

Отметим, что 29 тысяч пациентов уже вылечились от коронавирусной инфекции в Петербурге.

Ранее мы писали, что в Петербурге сократят сроки исследований на COVID-19.

Фото: Piter.TV