В Петербурге сократят сроки исследований на COVID-19

увеличится мощность существующей лабораторной базы

В четверг, 1 октября, стало известно, что в Петербурге сократят сроки выполнения исследований на коронавирус. Кроме того увеличат мощность существующей лабораторной базы. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

С сегодняшнего дня тесты анализов, выполненные в государственных и частных лабораториях и клиниках, больше не буду перепроверять. Именно это позволит сократить сроки получения результатов тестов на наличие коронавирусной инфекции. В период карантина лаборатории получили необходимый опыт, их выводам можно доверять.

В Петербурге также отмечают высокий уровень охвата населения лабораторным тестированием – 447 тестов на 100 тыс. населения. Уточняется, что для медиков организовано тестирование на наличие антител с периодичностью 1 раз в 3 недели.



Олег Эргашев обратил внимание, что город – первым в стране предоставил раво пройти тестирование на коронавирус всем желающим. Сдать тест можно в 46 лабораториях. Всего за период пандемии сделано 2,9 миллиона исследований.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще 22 человека.

Фото: Piter.TV