Организациям надо дать толчок к развитию информбезопасности данных пользователей.

Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу Агентства кибербезопасности и члена совета комитета Госдумы по информационной политике Евгения Лифшица. Специалист полагает, что дальше количество киберугроз будет только расти, если не повысить штрафы для компаний, допустивших несоблюдение конфиденциальности.

Утечек будет становиться больше, потому что персональные данные стали товаром, который пользуется повышенным спросом. объяснил спикер

Накануне стало известно о том, что "Альфа-банк" не смог соблюсти меры защиты для сведений по кредитным картам. В зоне риска оказались 3,5 тысяч клиентов организации. Дополнительно в Сеть "утекли" данные о 3 тысячах пользователей "АльфаСтрахования". Эти сведения якобы продаются на "черном" интернет-рынке. В банке заметили, что на данный момент знают об утечке информации о 15 клиентах. Ведется внутреннее расследование, применяются дополнительные меры безопасности.

На данный момент в России применяются штрафы для юридических лиц в размере от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что анонимы угрожают "бомбежками" городской инфраструктуры при помощи квадрокоптеров.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/LetsGo Show, Julang Saifudin