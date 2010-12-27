Анонимы угрожают "бомбежками" городской инфраструктуры при помощи квадрокоптеров

На этот раз под прицел киберпреступников попали вокзалы и аэропорт Петербурга.

Как сообщила "Фонтанка", 2 ноября на адрес электронной почты офиса РЖД на площади Островского в Петербурге поступило письмо с угрозами, в котором анонимы пообещали, что с 5 ноября начнут "бомбить" вокзалы, аэропорт и железнодорожные станции Петербурга самодельными квадрокоптерами с двумя килограммами взрывчатки.

"Этого достаточно, чтобы превратить перрон в бойню. Вокзалы и перроны имеют открытый доступ с неба - вы бессильны против подобных инцидентов. Дальность управления квадрокоптеров в городских условиях - порядка двух километров, что исключает обнаружение пилота. Квадрокоптеры ничего нам не стоят, как и жизни ваших клиентов. Для нас это бизнес", - добавили в своем письме злоумышленники.

Для предотвращения трагедии, анонимные преступники потребовали перевести им 50 биткоинов, что эквивалентно почти 30 миллионам рублей. Они даже подсказали сайт для покупки криптовалюты. В случае отказа платить откуп, "террористы" пригрозились переместится в другой город и продолжить свою деятельность.

"Не тратьте время на поиски отправителей письма или владельцев кошельков - наша техника и сим-карты используются однократно, мы децентрализованы и используем анонимные сети", - сообщили "кибер-террористы"

Полиция начала выяснять, откуда приходили угрожающие письма и вышла на телекоммуникационную компанию в Ростове-на-Дону. По указанному адресу расположен колл-центр, работающий в автоматическом режиме. 69 сотрудников МВД осмотрели все железнодорожные вокзалы города, аэропорт "Пулково" и 180 станций ОЖД. Эвакуация не проводилась.

Ранее мы уже писали, что, предположительно, эти же преступники угрожали взорвать салон "Порше", если им не заплатят 5 биткоинов.

Фото: pixabay.com