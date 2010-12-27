Автосалон Porsche угрожали взорвать при помощи квадрокоптеров

К летающим механизмам собирались привязать 200 грамм взрывчатки.

В пятницу, 1 ноября, в отделение полиции Московского района обратился руководитель службы безопасности автосалона "Порше", расположенного на Пулковском шоссе. Он рассказал, что на корпоративный сайт стали приходить письма с угрозами взрыва автомобилей салона. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Как заявили злоумышленники, осуществлять злодеяние они намерены при помощи квадрокоптера с 200 граммами взрывчатки. Для откупа они потребовали пять биткоинов (почти три миллиона рублей), которые надо перевести на специальный электронный кошелек.

"Спрятать все автомобили Вы не сможете, для нас это неплохое развлечение, которое запустит новую волну терроризма", - сообщили злоумышленники в письме.

Полиция начала проводить проверку данного дела. В самом салоне, а также, в близлежащих территориях взрывоопасные вещества и устройства обнаружены небыли. Злоумышленников разыскивают.

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