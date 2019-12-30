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Эксперт предсказал вероятность перехода Путина в Госсовета после президентства
Сегодня, 19:40
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nadezhda_sib

Эксперт предсказал вероятность перехода Путина в Госсовета после президентства

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Госсовет будет заниматься вопросами внутренней и внешней политики.

Регулирование деятельности Госсовета конституционным законом сделает внесение изменений "со стороны" более сложным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считает, что именно в эту структуру может перейти Владимир Путин после окончания президентского срока. 

Согласно поправкам в Конституцию, регулировать деятельности Госсовета будет федеральный закон, однако его статус могут поднять до конституционного. Тогда для принятия законопроекта и для любых возможных поправок необходимо будет 2/3 голосов депутатов и 3/4 сенаторов. 

"К слову, последний конституционный закон, который принимался в нашей стране, был о вхождении в ее состав Крыма и Севастополя",

— добавили эксперты. 

Ранее в Госдуме рассказали о функциях Госсовета после утверждения поправки в Конституцию. 

Фото: kremlin.ru 

 

Теги: госсовет, конституция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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