Эксперт предсказал вероятность перехода Путина в Госсовета после президентства

Госсовет будет заниматься вопросами внутренней и внешней политики.

Регулирование деятельности Госсовета конституционным законом сделает внесение изменений "со стороны" более сложным. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считает, что именно в эту структуру может перейти Владимир Путин после окончания президентского срока.

Согласно поправкам в Конституцию, регулировать деятельности Госсовета будет федеральный закон, однако его статус могут поднять до конституционного. Тогда для принятия законопроекта и для любых возможных поправок необходимо будет 2/3 голосов депутатов и 3/4 сенаторов.

"К слову, последний конституционный закон, который принимался в нашей стране, был о вхождении в ее состав Крыма и Севастополя", — добавили эксперты.

Ранее в Госдуме рассказали о функциях Госсовета после утверждения поправки в Конституцию.

Фото: kremlin.ru