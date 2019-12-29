Эксперт предрёк новый экономический кризис из-за эпидемии коронавируса

Американский экономист Нуриэль Рубини, в своё время предсказавший кризис 2008 года, заявил, что сейчас на рынке множество заблуждений, связанных с коронавирусом. Он не верит в то, что мировая экономика быстро оправится после эпидемии.
Также он сомневается, что пик заболеваемости будет пройдет в конце первого квартала года.
- Ожидание того, что политики быстро придут на помощь, также ошибочно. Фискальные органы будут реагировать очень медленно или не будут реагировать вообще, если принять во внимание политические и другие ограничения, — считает Рубини.
По последним данным коронавирусом в мире заболели около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились.
Ранее эзотерики заявили, что коронавирус опасен не для все.
Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance
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