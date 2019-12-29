Эксперт предрёк новый экономический кризис из-за эпидемии коронавируса

Считает, что экономика ещё не скоро оправится

Американский экономист Нуриэль Рубини, в своё время предсказавший кризис 2008 года, заявил, что сейчас на рынке множество заблуждений, связанных с коронавирусом. Он не верит в то, что мировая экономика быстро оправится после эпидемии.

Также он сомневается, что пик заболеваемости будет пройдет в конце первого квартала года.

- Ожидание того, что политики быстро придут на помощь, также ошибочно. Фискальные органы будут реагировать очень медленно или не будут реагировать вообще, если принять во внимание политические и другие ограничения, — считает Рубини.

По последним данным коронавирусом в мире заболели около 80,3 тысячи человек. Из них более 2,7 тысячи скончались, а свыше 27,8 тысячи — излечились.

Ранее эзотерики заявили, что коронавирус опасен не для все.

Видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance