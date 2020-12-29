Эксперт предположил, почему почему Петербург почти сравнялся с Москвой по новым случаям коронавируса

Судя по всему, на это есть две главные причины.

Количество случаев COVID-19 в Петербурге неуклонно приближается к столичным показателям. Так, в больницах города на Неве уже насчитывается 3738 пациентов с подтвержденным коронавирусом, а в московских - 3851 пациентов. Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на вирусолога, академика РАН Виталия Зверева, причина скачка кроется в увеличении объемов тестирования.

Также специалист отметил, что Петербург остается излюбленным городом для туристов несмотря на все запреты. До тех пор, пока россиянам не будут доступны зарубежные направления, они продолжат навещать город. Соответственно, количество заражений будет расти.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржцы нашли несколько способов встретить Новый год во время ограничений.

Фото: Piter.TV