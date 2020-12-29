Петербуржцы нашли несколько способов встретить Новый год во время ограничений

Горожане проводят много времени на прогулках и посещают кинотеатры.

В Новый 2021 год петербуржцам пришлось отказаться от привычных посещений общественных мероприятий и искать новые способы досуга. "Невские Новости" рассказали, как отдыхают горожане при невозможности собраться большой компанией.

Так, многие преlпочли проводить время дома, что уже стало привычным за время весенней самоизоляции. Также люди стали проводить больше времени на свежем воздухе, посещают Рождественскую ярмарку на Манежной площади и другие открытые площадки.

Кроме того, сейчас в Петербурге с учетом соблюдения санитарных ограничений открыты кинотеатры: там тоже можно провести время с пользой и отдохнуть.

Наконец, петербуржцы часто выезжают в соседний 47-ой регион. В Ленобласти существует множество вариаyтов активного отдыха, в том числе - катание на лошадях и собачьих упряжках.

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Фото: Piter.TV