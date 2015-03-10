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Эксперт предположил, что массового нашествия комаров в этом году не ожидается
Сегодня, 17:11
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kraratau27

Эксперт предположил, что массового нашествия комаров в этом году не ожидается

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Причина тому - поздняя и медленная весна.

Директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью с "Невскими Новостями" рассказал, стоит ли жителям Петербурга бояться в этом сезоне нашествия комаров. По его мнению, если весна будет поздней и холодной, количество насекомых не будет большим.

В прошлом же году кровососущие атаковали Северную столицу и другие города России. Виной тому были затяжные ливни. 

Ранее в Piter.tv сообщили, что спасатели вызволили пять кошек в Петербурге.

Фото: pixabay

Теги: комары, петербург, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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