Эксперт предположил, что массового нашествия комаров в этом году не ожидается

Причина тому - поздняя и медленная весна.

Директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью с "Невскими Новостями" рассказал, стоит ли жителям Петербурга бояться в этом сезоне нашествия комаров. По его мнению, если весна будет поздней и холодной, количество насекомых не будет большим.

В прошлом же году кровососущие атаковали Северную столицу и другие города России. Виной тому были затяжные ливни.

Ранее в Piter.tv сообщили, что спасатели вызволили пять кошек в Петербурге.

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