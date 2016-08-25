Эксперт пояснил необходимость масштабных военных учений "Восток-2018"

По мнению полковника, они, как и все другие учения в РФ, дают возможность оценить уровень подготовки военнослужащих и разработать дальнейшие пути развития

В сентябре текущего года в России пройдут крупнейшие с 1981 года учения "Восток-2018", в которых примут участие более 300 тыс. военных, 36 тыс. боевых машин, тысячи веротолетов, самолетов и беспилотников. Об этом сообщил журналистам министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По словам опрошенного ФБА "Экономика Сегодня" эксперта, полковника в отставке Андрея Кошкина, все военные учения, в том числе и "Восток-2018", позволяют оценить уровень подготовки проходящих службу граждан, а также проанализировать возможные пути дальнейшего развития военных силовых структур.

"Как правило, военные учения в РФ являются плановыми и проводятся для проверки боеготовности всех видов и родов вооруженных сил страны. Стоит отметить, что все маневры находятся в некой единой системе, которая позволяет не только фиксировать уровень подготовки военнослужащих, но и видеть направления, которые стоит совершенствовать для стратегического развития вооруженных сил. Конечно, существует и система внезапных проверок, но она также входит в общую систему подготовки. Иными словами учения считаются плановой, политически подкрепленной и экономически обоснованной частью системы боевой подготовки, где маневрам уделено довольно значительное внимание. Все это определяет наше отношение и возможности при проведении учений" - Андрей Кошкин

Кроме того, учения пройдут в Китае и Монголии. По мнению бывшего военнослужащего, сотрудничество с китайскими военными даст возможность "гораздо эффективнее решать проблемы в области безопасности, в том числе бороться с международным терроризмом, как на региональном, так и на глобальном уровне".