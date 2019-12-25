Эксперт подвел предварительные итоги первой волны коронавируса в России

Некоторые проблемы тянутся с еще "докоронавирусных" времен.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметил "слабые места", которые обнажил и усилил коронавирус. По их мнению, Россия до сих пор занимается "авральным залатыванием дыр, а не стратегических развитием".

Во-первых, вырос уровень безработицы. В марте он составлял 4,7%, в апреле ― 5,8%, августе ― 6,4%. Такой же показатель в последний раз был зафиксирован в марте 2012-го года.

Во-вторых, 19,9 млн человек живет за чертой бедности. Средняя пенсия в России в 5 раз меньше чем, например, в Швеции. Эксперты заметили, что коронавирус и санкции здесь не при чем.

Проблемы социально-экономического и финансового характера мешают нашей стране развиваться. Новое правительство взяло верный и во многом амбициозный курс, основанный на заботе о благосостоянии нации. Эту работу необходимо довести до конца, что позволит изменить подход к социальному обеспечению, ведению бизнеса, и широкое распространение получит процесс "бережливого производства". говорится в сообщении.

Ранее стало известно о том, что МИД Британии поддержал санкции против России за Навального.

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