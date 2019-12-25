Эксперт поддержал идею возложить ответственность за тушение лесов на региональные власти

На этой неделе Минприроды предложило сократить территории, на которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары. Идею прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
На данный момент вне зоны ответственности региональных властей находится почти половина лесного фонда страны. В случае, если решение будет принято, она сократится на 6%.
Эксперты положительно оценили предложение, так как во время сильных пожаров летом 2019 горели леса, расположенные именно на этих территориях.
Теперь у местных властей не будет юридического повода бросить эти пожары на самотек.
говорится в сообщении.
Также встает вопрос о том, будут ли у противопожарных служб соответствующие ресурсы, чтобы справиться с происшествиями. Речь идет о средствах, которые выделяются на закупку новой техники и оборудования.
Одним из "очагов" пожара в лесах в том году стала Иркутская область.
Фото: pixabay.com
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