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Эксперт поддержал идею возложить ответственность за тушение лесов на региональные власти
Сегодня, 17:22
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nadezhda_sib

Эксперт поддержал идею возложить ответственность за тушение лесов на региональные власти

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Как власти будут справляться с лесными пожарами в этом году — станет ясно уже очень скоро.

На этой неделе Минприроды предложило сократить территории, на которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары. Идею прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

На данный момент вне зоны ответственности региональных властей находится почти половина лесного фонда страны. В случае, если решение будет принято, она сократится на 6%.

Эксперты положительно оценили предложение, так как во время сильных пожаров летом 2019 горели леса, расположенные именно на этих территориях. 

Теперь у местных властей не будет юридического повода бросить эти пожары на самотек.

говорится в сообщении.

Также встает вопрос о том, будут ли у противопожарных служб соответствующие ресурсы, чтобы справиться с происшествиями. Речь идет о средствах, которые выделяются на закупку новой техники и оборудования. 

Одним из "очагов" пожара в лесах в том году стала Иркутская область. 

Фото: pixabay.com 

Теги: лесные пожары, минприроды
Категории: Лента новостей, Новости России,

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