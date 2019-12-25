Эксперт поддержал идею возложить ответственность за тушение лесов на региональные власти

Как власти будут справляться с лесными пожарами в этом году — станет ясно уже очень скоро.

На этой неделе Минприроды предложило сократить территории, на которых региональным властям разрешается не тушить лесные пожары. Идею прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

На данный момент вне зоны ответственности региональных властей находится почти половина лесного фонда страны. В случае, если решение будет принято, она сократится на 6%.

Эксперты положительно оценили предложение, так как во время сильных пожаров летом 2019 горели леса, расположенные именно на этих территориях.

Теперь у местных властей не будет юридического повода бросить эти пожары на самотек. говорится в сообщении.

Также встает вопрос о том, будут ли у противопожарных служб соответствующие ресурсы, чтобы справиться с происшествиями. Речь идет о средствах, которые выделяются на закупку новой техники и оборудования.

Одним из "очагов" пожара в лесах в том году стала Иркутская область.

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