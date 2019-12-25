Эксперт перечислил услуги ЖКХ, за которые не нужно платить

Данные услуги уже учтены в обязанностях управляющих компаний.

Гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко перечислил услуги ЖКХ, за которые граждане России не должны платить, так как они уже учтены в обязанностях управляющих компаний. Он назвал их в беседе с агентством "Прайм".

Эксперт отметил, что в ежемесячные квитанции об оплате входит уборка, а также текущий ремонт лестничных клеток и придомовой территории, чердаков и подвалов. По словам Минко, УК работают по ранее утвержденному на год плану.

То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и действительно это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта. Сергей Минко, гендиректор ПАО "Городские инновационные технологии"

Он добавил, что в перечень общедомового имущества также входят предметы внутри квартир. К ним относятся батареи, системы вентиляции и водоотведения, а также газовые трубы до вентиля. Осуществлять их ремонт и замену управляющая компания обязана бесплатно, так как учтено в тарифах.

Ранее мы сообщали, что Правительство РФ анонсировало перестройку ЖКХ.

Фото: Piter.tv