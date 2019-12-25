Эксперт: осенью работники будут нужны в жизненно необходимых сферах

В индустрии надеются избежать второй волны коронавируса.

О новых трендах при наеме сотрудников СМИ рассказала глава кадрового агентства Мария Маргулис. Как отметила специалистка в диалоге с изданием "Невские новости", пандемия коронавируса усугубила ситуацию – в городе "денег ни у кого нет", поэтому открытие новых проектов и развитие неосвоенных отраслей ожидать не стоит.

При этом в случае отсутствия второй волны вируса эксперт указала, что при поиске новой работы наибольшую востребованность могут принести сферы производства лекарств, еды, востребованы специалисты в IT-сфере. Маргулис также не исключила, что часть людей захочет перейти на госслужбу или в бюджетные организации, чтобы быть хоть как-то застрахованными от кризисов.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты критически отнеслись к идее строительства новой линии метро, которая должна протянуться от проспекта Ветеранов до единого кампуса СПбГУ в Пушкине.

Фото: Piter.tv