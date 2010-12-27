Эксперт высказался о подготовке властей Петербурга к зиме

Смольный попросили следить за выполнением обязательств частными УК.

Эксперт рассказал о готовности петербургских коммунальных служб к зиме. По мнению председателя общественной организации "Контролируем ЖКХ" Анны Мороз, на данный момент городу необходимо обратить внимание на деятельность частных управляющих компаний. Активисту в частности волнует вопрос водоснабжения.

Например, если мы говорим об ответе на заявки граждан, то у нас есть установленные Минстроем часовые и дневные промежутки времени, когда диспетчер должен реагировать на заявку собственника или нанимателя. Это повсеместно не соблюдается частными управляющими компаниями, и контроль за ними в вопросах горячего водоснабжения необходим комментирует активистка

Днем 24 сентября в Смольном состоялось профильное заседание. Александр Беглов рассказал чиновникам о готовности аварийных бригад. Он призвал глав районов, а также отопительные службы следить за качеством отопления и уровнем тарифов. Внимание было уделено и коммерческим УК, под управлением которых находится половина потребителей ЖКХ.

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что Смольный закупил 471 единицу специальной уборочной техники на сумму в три миллиарда рублей. В зимний период 2019-2020 годов в городе будет обустроено 11 снегоплавильных центров, а также 7 снегоприемных пунктов.

Ранее Piter.tv писал о том, что губернатор Петербурга попросил горожан сообщать о холодных батареях.

Фото: Piter.tv

