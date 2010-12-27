Губернатор Петербурга попросил горожан сообщать о холодных батареях

Недобросовестным УК пригрозили прокуратурой.

Александр Беглов попросил горожан сообщать о холодных батареях на горячую линию администрации района. Глава города написал об этом на своей официальной странице.

Если завтра утром батареи будут холодные, и в вашей УК не дадут внятного ответа, почему так получилось – прошу вас звонить по номеру 004. Либо на горячую линию администрации района (телефоны на всех официальных сайтах). Будем разбираться. В Пушкине одна УК отказалась пускать тепло в дома – это дело уже в Прокуратуре отметил он

По словам Беглова, во время летних испытаний теплосетей специалисты обнаружили 1000 дефектов и устранили их.

Напомним, что отопительный сезон в Петербурга стартует 24 сентября. По словам чиновников, объекты теплоснабжения были готовы к отопительному сезону на 100%.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный готовит к зиме соль и гранитную крошку.

Фото:pixabay