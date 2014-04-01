Эксперт оценил предложение Путина увеличить размеры выплат туристического кэшбэка

На данный момент действие программы распространяется только на школьников и студентов и то не во время их каникул.

Владимир Путин предложил увеличить сроки действия и размеры выплат туристического кэшбэка для студентов и школьников. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что мера может способствовать развитию внутреннего туризма.

Президент обратил внимание на то, что программа не работает во время каникул, когда учащиеся как раз могут путешествовать. После обновления программа станет более привлекательной для молодежи. Спрос к поездкам по России будет продолжаться, так как мировая пандемия пока не думает заканчиваться, отметили эксперты. В идеале туристический кэшбэк могли бы предоставлять не только молодым гражданам, но и всем остальным.

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Фото: Piter.TV