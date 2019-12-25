Эксперт оценил подготовку правительства РФ ко второй волне коронавируса

По мнению специалистов, власти действуют наперед.

Сегодня прошло совещание президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что решения уже принимаются наперед, не в спешном порядке.

Возникают вопросы о том какое количество коек надо иметь в запасе к осени или к зиме. Власти работают на опережение и планируют свои действие на полгода вперед, заметили специалисты.

Еще полтора месяца назад власти не думали на такую перспективу. Также эксперты обратили внимание на то, что, очевидно, процесс снятия ограничений будет длительным.

Ранее были обозначены сроки второй волны эпидемии коронавируса в России.

Фото: kremlin.ru