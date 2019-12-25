Эксперт оценил преимущества создания цифрового рубля

Оплата товаров и услуг цифровым рублем будут облагаться комиссией, но есть и положительные стороны.

Центробанк представил концепцию работы цифрового рубля. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что цифровой рубль не дает видимых преимуществ при повседневном использовании гражданами, однако он создан для других целей.

Как отметила на пресс-конференции заместитель председателя Ольга Скоробогатова, он может способствовать мягкому уходу от системы SWIFT, так как создаст альтернативные способы осуществления денежных переводов. В нынешней ситуации, когда США могут отключить Россию от этой системы, это является подушкой безопасности, важной для экономики.

Центробанк России планирует тестировать цифровой рубль в течение 2022 года.

Фото: Piter.TV