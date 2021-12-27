Эксперт оценил инициативу поддержки операторов наружной рекламы в Петербурге

Он считает, что нужны радикальные меры, так как сфера сильно пострадала.

Правительство Петербурга работает над мерами поддержки операторов наружной рекламы. По мнению вице-губернатора Алексея Корабельникова, одной отсрочки платежей за размещение рекламных конструкций будет недостаточно, и нужны более радикальные меры.

Слова Корабельникова для "Петербургского дневника" прокомментировал председатель правления СРО "АМИ "Рекламный совет" Сергей Пилатов.

Нужны более радикальные меры, которые обсуждались в том числе на расширенном заседании Комитета по рекламе и медиакоммуникациям Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты с участием членом Общественного совета по рекламе.В частности, было поддержано предложение о полном освобождении от оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 9 месяцев (2, 3 и 4-й кварталы 2022 года).

По мнению Пилатова, это единственное, что может спасти индустрию наружной рекламы, которая пострадала в пандемию, а затем после введения санкций.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что почти вдвое потребность петербургских работодателей в рабочей силе сократилась. .

Фото: Piter.tv