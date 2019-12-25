Эксперт оценил электоральные перспективы "Справедливой России"

Выборы в Госдуму намечены на 2021-й год.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали информацию о том, что администрация президента продвигает объединение малых партий под эгидой "Справедливой России". Ранее об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на свои источники в партии.

Речь идет о присоединении партий "Родина", "За правду", "Патриоты России" и Партии пенсионеров. Эксперты отметили, что эсеры были бы не против укрепить свои позиции, так как их электоральные перспективы выглядят неоднозначно, но нужно ли это названным партиям, остается под вопросом. Дело в том, что две из них вышли из состава "СР" еще в 2012-м году, и вряд ли сейчас хотят сотрудничать.

Ранее лидер партии "Справедливая России" Сергей Миронов предложил провести "коронавирусные" выплаты пенсионерам и малоимущим накануне Нового года.

Фото: пресс-служба "Справедливой России"