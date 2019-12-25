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Эксперт оценил электоральные перспективы "Справедливой России"
Сегодня, 17:25
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nadezhda_sib

Эксперт оценил электоральные перспективы "Справедливой России"

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Выборы в Госдуму намечены на 2021-й год.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали информацию о том, что администрация президента продвигает объединение малых партий под эгидой "Справедливой России". Ранее об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на свои источники в партии. 

Речь идет о присоединении партий "Родина", "За правду", "Патриоты России" и Партии пенсионеров. Эксперты отметили, что эсеры были бы не против укрепить свои позиции, так как их электоральные перспективы выглядят неоднозначно, но нужно ли это названным партиям, остается под вопросом. Дело в том, что две из них вышли из состава "СР" еще в 2012-м году, и вряд ли сейчас хотят сотрудничать. 

Ранее лидер партии "Справедливая России" Сергей Миронов предложил провести "коронавирусные" выплаты пенсионерам и малоимущим накануне Нового года. 

Фото: пресс-служба "Справедливой России"

Теги: выборы, партии, справедливая россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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