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Эксперт: обязательной вакцинации от COVID-19 в России не будет
Сегодня, 16:40
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Эксперт: обязательной вакцинации от COVID-19 в России не будет

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Путин сказал, что заставлять россиян делать прививку нельзя.

Президент РФ назвал обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразной. Кроме того, по его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отмечают, что вопрос до этого выступления главы страны оставался открытым.

Ранее об обязательной вакцинации рассуждал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Затем дискуссия переместилась в Якутию. Президент при этом своего мнения не выражал. Теперь окончательно ясно, что заставлять прививку граждан делать не будут.

И если актуальные темпы вакцинации недостаточны, то чиновникам придется усилить свою информационную работу с населением, убеждать его, а не силой гнать людей на укол.

считают эксперты.

Фото: пресс-служба комздрава СПб

Теги: вакцинация, коронавирус
Категории: Новости России, Лента новостей,

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