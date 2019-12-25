Эксперт: обязательной вакцинации от COVID-19 в России не будет

Путин сказал, что заставлять россиян делать прививку нельзя.

Президент РФ назвал обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразной. Кроме того, по его словам, граждане сами должны осознать эту необходимость. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отмечают, что вопрос до этого выступления главы страны оставался открытым.

Ранее об обязательной вакцинации рассуждал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Затем дискуссия переместилась в Якутию. Президент при этом своего мнения не выражал. Теперь окончательно ясно, что заставлять прививку граждан делать не будут.

И если актуальные темпы вакцинации недостаточны, то чиновникам придется усилить свою информационную работу с населением, убеждать его, а не силой гнать людей на укол. считают эксперты.

Фото: пресс-служба комздрава СПб