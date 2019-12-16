Агроном пояснил, что после срока годности листовой чай становится низкосортным.

Эксперт объяснил, чем опасен просроченный чай. Об этом в интервью для радио Sputnik агроном рассказал специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.Эксперт отметил, что у каждого продукта существует свой срок годности.

Агроном напомнил, что со временем чай пуэр лишь улучшает вкус. Однако обычный листовой чай наоборот, лишается полезных свойств. рассыпной чай можно хранить не более одного года. Если у продукта открытая тара, то срок хранения сокращается. При длительном хранении обычного чая он окисляется, разрушаются витамины и улетучиваются эфирные масла.

Чай пуэр имеет определенную выдержку, в зависимости от этой выдержки меняются свойства, качество чая, вкус и, конечно, цена Владимир Викулов, специалист по сельскому хозяйству

Эксперт напомнил, что чай считается уязвимым продуктом. Он восприимчив к запахам, влажности, а также наличию разных веществ рядом с ним. Хранить чай в картонной упаковке следует не более нескольких недель. Увеличить срок хранения продукта может вакуумная тара.

При хранении чая дома желательно обеспечить герметичность. Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае металлической Владимир Викулов, специалист по сельскому хозяйству

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