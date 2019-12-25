Эксперт: обсуждения ожидаемых весной отставок губернатора идут вяло

Самая высокая вероятность отставки у губернатора Ульяновской области, пришли к выводу в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что традиционные зимние обсуждения ожидаемых весной губернаторских отставок в этом году идут как-то вяло. Они связали это с пандемией.

Агентство политических и экономических коммуникаций назвало 7 кандидатов на отставку. В обсуждениях назвали имена ещё троих. Эксперты отметили, что, по сравнению с предыдущими годами, и обсуждают этот вопрос неактивно, и кандидатов на вылет мало. Однако "снимать" всегда есть кого, а вот кого назначить ― сложный вопрос. Скорее всего, отставок стоит ждать в тех регионах, где есть сильные кандидаты на пост.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Петербурга обсудил с главой МИД Финляндии сотрудничество в освоении Арктики.

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