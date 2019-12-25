Эксперт обратил внимание на возможности технологий в сфере образования

Пандемия заставила взглянуть по-новому на некоторые цифровые возможности.

Накануне Владимир Путин обозначил начало срока сдачи ЕГЭ. Также президент РФ обратил внимание на возможности современных телекоммуникаций. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили: впервые во время совещания во времена пандемии акцент был сделан не на угрозах коронавируса, а его возможностях.

Среди них — возможность получать знания от ведущих преподавателей страны вне зависимости от своего местоположения, выделение дополнительных бюджетных мест в вузах, новый взгляд на возможности для детского отдыха, досуга, снижение ставок по образовательным кредитам с одновременным продлением сроков погашения и так далее.

Специалисты надеются, что сложившаяся ситуация покажет возможности, которые открывают полученный опыт.

Также стало известно, что творческие экзамены для поступления в вузы проведут онлайн.

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