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Эксперт обратил внимание на возможности технологий в сфере образования
Сегодня, 17:09
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nadezhda_sib

Эксперт обратил внимание на возможности технологий в сфере образования

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Пандемия заставила взглянуть по-новому на некоторые цифровые возможности.

Накануне Владимир Путин обозначил начало срока сдачи ЕГЭ. Также президент РФ обратил внимание на возможности современных телекоммуникаций. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили: впервые во время совещания во времена пандемии акцент был сделан не на угрозах коронавируса, а его возможностях. 

Среди них — возможность получать знания от ведущих преподавателей страны вне зависимости от своего местоположения, выделение дополнительных бюджетных мест в вузах, новый взгляд на возможности для детского отдыха, досуга, снижение ставок по образовательным кредитам с одновременным продлением сроков погашения и так далее. 

Специалисты надеются, что сложившаяся ситуация покажет возможности, которые открывают полученный опыт. 

Также стало известно, что творческие экзамены для поступления в вузы проведут онлайн. 

Фото: pixabay.com 

Теги: образование
Категории: Лента новостей, Новости России,

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