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Эксперт обратил внимание на роль работодателей в борьбе с безработицей в России
Сегодня, 17:52
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nadezhda_sib

Эксперт обратил внимание на роль работодателей в борьбе с безработицей в России

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Специалисты считают, что работодатели должны организовывать для студентов стажировки и помогать учреждениям в составлении учебных программ.

Три российских министерства подготовят меры для повышения шансов на трудоустройство для выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений. Соответствующее поручение Минтруду, Минпросвещений и Миноборнауки дал премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что при сокращении трудоспособного населения в стране работодатели также могли бы проявить активность в этом вопросе. 

Специалисты заметили, что 91% работодателей, согласно аналитическому докладу Минобрнауки, недовольны оторванностью обучения от требований рынка. 

Хотелось бы увидеть инициативу и с их стороны: организацию стажировок для студентов, инвестиции в образовательные учреждения и помощь в организации учебных программ, приближенных к нуждам тех или предприятий и т.д.

говорится в сообщении. 

Таким образом, требуется инициатива не только со стороны государства, но и работодателей.

Фото: pixabay.com 

Теги: работодатели
Категории: Лента новостей, Новости России,

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