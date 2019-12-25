Эксперт обратил внимание на противоречивую позицию коммунистов

В результате сторонники КПРФ пришли к нейтральной позиции.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что за последние несколько месяцев коммунисты несколько раз меняли свою позицию по поправкам в Конституцию РФ.

Сначала, как утверждают специалисты, они выступали "за" поправки, затем стали агитировать "против", а сейчас пришли к лозунгу "голосуй сердцем".

Путин посчитал критику поправок "странной", так как изменения в конституции наоборот ограничивают власть главы государства. По его словам, ситуация изменится кардинально.

Напомним, голосование продлится до 1 июля включительно.

Фото: Геннадий Зюганов / VK