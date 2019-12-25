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Эксперт обратил внимание на противоречивую позицию коммунистов
Сегодня, 15:39
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nadezhda_sib

Эксперт обратил внимание на противоречивую позицию коммунистов

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В результате сторонники КПРФ пришли к нейтральной позиции.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что за последние несколько месяцев коммунисты несколько раз меняли свою позицию по поправкам в Конституцию РФ.

Сначала, как утверждают специалисты, они выступали "за" поправки, затем стали агитировать "против", а сейчас пришли к лозунгу "голосуй сердцем".

Путин посчитал критику поправок "странной", так как изменения в конституции наоборот ограничивают власть главы государства. По его словам, ситуация изменится кардинально.

Напомним, голосование продлится до 1 июля включительно. 

Фото: Геннадий Зюганов / VK

 

 

Теги: голосование, коммунисты, поправки
Категории: Лента новостей, Новости России,

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