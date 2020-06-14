Глава государства назвал критику странной.

В воскресенье, 14 июня, Владимир Путин отреагировал на критику поправок в Конституцию партией КПРФ. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Путин заявил, что критика "странная" и изменения в конституции наоборот ограничивают власть главы государства. По его словам, ситуация изменится кардинально.

Напомним, что изначально голосование планировалось организовать 22 апреля, но его отложили из-за пандемии COVID-19. теперь голосование по поправкам назначили на 1 июля.

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Видео:kremlin.ru