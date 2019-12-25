Эксперт обратил внимание на достижения России в борьбе с коронавирусом

Важен не только показатель заболеваемости, но и показатель количество сделанных тестов.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 5635 новых случаев заболевания коронавирусом. Последний раз такой показатель был 23 апреля. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на еще одно достижение в борьбе с коронавирусом.

Но куда более показательной нам кажется другая цифра, если в конце апреля в России проводилось около 140 тысяч тестов ежедневно, то в конце июля их делают уже больше 300 тысяч в сутки. отметили эксперты.

По их мнению, именно оперативное выявление новых случаев позволяет держать распространение вирусной инфекции под контролем.

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Фото: Piter.TV