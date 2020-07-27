Эксперты проверили действенность различного типа дезинфекторов на коронавирус.

Роспотребнадзор рассказал о самых эффективных дезинфекторах. Эксперты провели исследование, в котором изучили характеристики и жизнеспособность нового коронавируса на различных поверхностях. Работа показала, что инфекция способна оставаться на поверхностях более чем 48 часов. Бороться с вирусом позволяет обработка дезинфектором.

Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов приводят к потере жизнеспособности коронавируса в течение нескольких минут сообщение Роспотребнадзора

Специалисты также изучили воздействие хлорсодержащих и спиртосодержащих дезинфекторов. Они также эффективно убивают коронавирус на поверхностях. При концентрации этилового и изопропилового спирта в 30% дезинфектор способен ликвидировать до миллиона частиц вируса за 30 секунд.

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