Эксперт назвал причину рекордного экспорта российского газа в Европу

"Газпром" установил новый рекорд по объемам поставок "голубого топлива" в страны ЕС.

Компания "Газпром" сообщила о рекордном объеме поставок газа в дальнее зарубежье. "Суточный рекорд" был побит в минувшую субботу. Речь идет о 665.2 млн кубов газа, значительная часть из которых поступила в страны Евросоюза.

В интервью ФБА "Экономика сегодня" эксперт в сфере энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил случившееся аномальными морозами в Европе. Он напомнил, что крепкие морозы всегда превращали европейцев в податливых партнеров для российских энергетиков.

"Февраль и март для отопительного сезона в Европе всегда были и остаются самыми проблемными месяцами – к этому времени запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) близки к нулю. И если в декабре-январе Европа живет относительно спокойно, так как топливо поступает равномерно как по трубопроводам, так и из ПХГ, то уже к середине февраля приходится нервничать. Свободно лавировать объемами в зависимости от температуры воздуха на улице и потребностей уже не получается. Показательный случай был зимой 2012-2013 годов, когда ЕС разрешил "Газпрому" полностью загрузить продолжение "Северного потока" в Европе. То есть забыли о требованиях собственного Третьего энергопакета, разрешающего России загружать мощность только наполовину.

Игорь Юшков, эксперт

Отметим, что предыдущий рекорд "Газпрома" составлял 662.7 млн кубометров газа. Если морозы не спадут в ближайшее время, ЕС может перейти к еще более серьезным закупкам. Ведь сейчас Европы может получить газ по трубам только из РФ, Алжира и Норвегии. Самым выгодным и надежным из этой тройки поставщиков считается именно Россия.