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Эксперт объяснил, почему Швеция хочет дружить с НАТО против России
Вчера, 15:56
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Butenko
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Эксперт объяснил, почему Швеция хочет дружить с НАТО против России

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Швеция предлагает странам Балтии объединиться с целью сдерживания "российской угрозы". Эксперты объясняют жесткую риторику скандинавов и прибалтов.

Швеция в последние месяцы сильно сблизилась со странами Прибалтики и блоком НАТО. Эксперты видят в этом желание страны укрепить свой политический статус, а также обеспечить страну заказами в сфере ВПК. Об этом изданию ФБА "Экономика сегодня" рассказал сотрудник РИСИ Сергей Ермаков. Так он прокомментировал выступление министра обороны Швеции Петера Хультквиста во время последнего визита в Литву.
 
Здравомыслящие эксперты и политики все же осознают, что подобная риторика сама по себе увеличивает конфликтный потенциал. Чем большую активность страны проявляют в американско-натовской политике сдерживания России, тем большему риску они подвергают собственную безопасность. Расчеты шведского руководства, конечно, могут быть меркантильны, но если рассматривать вопрос в ретроспективе, то натовские стандарты изначально довольно близки Швеции. Те же самые многоцелевые истребители Gripen можно продавать членам альянса и без активного участия в натовских мероприятиях.
 
Сергей Ермаков, эксперт РИСИ
 
При этом аналитик отметил, что в Швеции все чаще раздаются голоса за дружбу и сотрудничество с Россией. Так, против сближения с НАТО и Вашингтоном недавно выступил экс-посол скандинавской страны в России Свен Хирдман.
 
Фото: PIter.TV
 
Теги: мировые новости , мнение , новости мира , новости нато , швеция
Категории: Мировые новости

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