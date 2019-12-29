Эксперт: никто не будет менять премьер-министра спустя два месяца на посту

Речь идет о последствиях внесения поправок в Конституцию.

Изменения в Конституции не означают, что это повлечет за собой смену правительства. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали слова одного из автора поправок Павла Крашенинникова.

Государственный деятель отметил, что внесение юридических поправок может повлечь за собой пересмотр состава правительства. Соответствующий вопрос задал член партии КПРФ Денис Парфенов. Однако, как считают специалисты, без веского повода никто не будет менять премьера, вступившего на пост меньше двух месяцев назад.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Конституцию внесли около 900 предложений по поправкам.

Фото: kremlin.ru