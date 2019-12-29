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В Конституцию внесено около 900 предложений по поправкам

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Российский лидер пояснил, что все предложения носят серьезный и содержательный характер.

В рабочую группу по поправкам в Конституцию поступило 900 предложений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с профильным комитетом.

Российский лидер пояснил, что все предложения носят серьезный и содержательный характер. Предлагаемые изменения в Конституцию направлены практически на все виды деятельности государства. В настоящий момент дата голосования не определена.

Ранее Владимир Путин поддержал идею провести его в будний день, объявив его выходным. 

Видео: RSFSR, ADU Media

Теги: конституция
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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