В Конституцию внесено около 900 предложений по поправкам

Российский лидер пояснил, что все предложения носят серьезный и содержательный характер.

В рабочую группу по поправкам в Конституцию поступило 900 предложений. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с профильным комитетом.

Российский лидер пояснил, что все предложения носят серьезный и содержательный характер. Предлагаемые изменения в Конституцию направлены практически на все виды деятельности государства. В настоящий момент дата голосования не определена.

Ранее Владимир Путин поддержал идею провести его в будний день, объявив его выходным.

Видео: RSFSR, ADU Media